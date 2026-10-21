Казань стала второй среди городов РФ по доступности работы с высокой зарплатой

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Казань заняла второе место среди городов-миллионников России по доступности работы с высокой заработной платой. По этому показателю столица РТ уступила лишь Москве. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении «Татар-информа».

В ходе исследования россиянам предлагали оценить доступность работы с высокой зарплатой по шкале от 1 до 10. Возглавила рейтинг Москва, где средний балл оценки составил 2,71. На втором месте оказалась Казань – 2,55, топ-3 замкнул Петербург – 2,5. Отметим, что годом ранее Казань замыкала тройку.

Также в топ-5 вошли Новосибирск и Краснодар – по 2,41 балла.