Пенсионер из Уфы в 72 года взял ипотеку на 10 лет

Российские банки достаточно лояльно относятся к возрастным заемщикам благодаря их высокой платежной дисциплине. По данным риелторов, самый возрастной клиент, оформивший ипотеку, на момент сделки был 72-летним. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее словам, работающий пенсионер из Уфы в возрасте 72 лет приобрел квартиру на вторичном рынке в ипотеку под 19% годовых сроком на 10 лет.

На втором месте по возрасту оказалась супружеская пара из Калуги, которая приобрела дом в ипотеку на четыре года под 21,8% годовых. На момент оформления кредита мужчине было 69 лет. Его супругу пришлось исключить из числа созаемщиков, поскольку она была старше мужа.

В тройку самых возрастных ипотечных заемщиков также вошла супружеская пара из Тюмени в возрасте 65 и 59 лет. Они приобрели пансионат в ипотеку под 19% годовых сроком на девять лет.

Решетникова пояснила, что банки охотно выдают кредиты пожилым клиентам, поскольку те обычно ответственно относятся к выплатам и часто располагают первоначальным взносом в размере 50–60% стоимости недвижимости или даже больше.

Главной сложностью для пожилых заемщиков эксперт назвала стоимость страхования жизни и здоровья. Из-за повышающих коэффициентов страховой полис может обходиться слишком дорого, поэтому иногда выгоднее отказаться от него и согласиться на небольшое увеличение процентной ставки по кредиту.

Предельный возраст заемщика зависит от условий конкретного банка. Например, в Сбербанке ипотеку необходимо полностью погасить до достижения заемщиком 75 лет.