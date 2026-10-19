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Политика 19 октября 2026 19:23

Сроки пересмотра отказов в регистрации кандидатов на выборах сократили в РТ

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В Татарстане сократили сроки пересмотра отказов в регистрации кандидатов на выборах. Соответствующий республиканский закон, которым вносятся изменения в Избирательный кодекс РТ, приняли сегодня депутаты на 25-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроект разработан в целях приведения избирательного законодательства республики в соответствие с новыми федеральными нормами и решением Конституционного суда РФ», – сказал председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Согласно федеральному закону, если избирательная комиссия или суд отменят отказ в регистрации списка кандидатов, у избирательной комиссии будет один день, чтобы пересмотреть свое решение.

Если список заверят, кандидаты смогут подать недостающие документы в течение пяти дней после этого решения, но не позднее чем за 15 дней до выборов. Избирком должен будет принять окончательное решение о регистрации или отказе не позднее, чем за восемь дней до выборов.

#выборы в рт #избирательный кодекс рт
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