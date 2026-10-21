«Как кошек»: сын дрессировщика Куклачева рассказал об отцовском воспитании

Известный дрессировщик Юрий Куклачев воспитывал своих детей подобно кошкам. Об этом его сын Дмитрий Куклачев рассказал в интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка» на «Абзаце».

По его словам, Куклачев-старший не настаивал на конкретных решениях, предпочитая давать несовершеннолетним свободу выбора. Он воспитывал одинаково всех – и Дмитрия, и брата, и сестру. Никогда не довлел своим мнением: говорил, но не настаивал и не давил. Дмитрий назвал это одним из уникальных качеств отца как воспитателя — умение мягко направить, что он считает очень важным.

Дрессировщик также уточнил, что отец никогда не вмешивался в его ссоры с супругой Мариной. По его словам, Куклачев-старший всегда сохранял нейтралитет.