news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 21 октября 2026 03:15

«Как кошек»: сын дрессировщика Куклачева рассказал об отцовском воспитании

Читайте нас в

Известный дрессировщик Юрий Куклачев воспитывал своих детей подобно кошкам. Об этом его сын Дмитрий Куклачев рассказал в интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка» на «Абзаце».

По его словам, Куклачев-старший не настаивал на конкретных решениях, предпочитая давать несовершеннолетним свободу выбора. Он воспитывал одинаково всех – и Дмитрия, и брата, и сестру. Никогда не довлел своим мнением: говорил, но не настаивал и не давил. Дмитрий назвал это одним из уникальных качеств отца как воспитателя — умение мягко направить, что он считает очень важным.

Дрессировщик также уточнил, что отец никогда не вмешивался в его ссоры с супругой Мариной. По его словам, Куклачев-старший всегда сохранял нейтралитет.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Отправил за решетку 700 участников ОПГ: о вкладе Сафарова в жизнь Татарстана

Отправил за решетку 700 участников ОПГ: о вкладе Сафарова в жизнь Татарстана

20 октября 2026
Билайн и Красная Горка автоматизировали контроль приемки зерна с помощью ИИ

Билайн и Красная Горка автоматизировали контроль приемки зерна с помощью ИИ

20 октября 2026
Новости партнеров