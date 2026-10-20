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Экономика 20 октября 2026 15:07

Из-за низких цен на зерно производители РТ получили поддержку на 301 млн рублей

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Производители Татарстана в этом году получили государственную поддержку в объеме 301,5 млн рублей на 206 тыс. тонн реализованного зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Закупочные цены очень низкие, особенно на зерновые культуры. Но для поддержки производителей зерновых культур Правительством России выделяется субсидия на возмещение части затрат на реализованное зерно», – заявил он.

По состоянию на 15 октября, средняя закупочная цена на пшеницу третьего класса составляет 11,5 тыс. рублей, четвертого класса – 9,9 тыс. рублей, фуражную – 8,7 тыс. рублей, рожь – 13,5 тыс. рублей, ячмень – 8,8 тыс. рублей за тонну с НДС.

#господдержка #цены на зерно
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