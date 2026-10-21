Более 50 человек приняли участие в музыкальных мастер-классах в Бугульме

В Бугульме в рамках Республиканского культурно-образовательного фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов» провели серию профессиональных мастер-классов для юных музыкантов. Проект реализуют в содействии с Благотворительным фондом «Татнефть».

В образовательном треке приняли участие более 50 человек – учащиеся детских музыкальных школ и преподаватели профильных учебных заведений. В течение дня юные музыканты занимались с ведущими педагогами и артистами фестиваля: получали индивидуальные консультации, разбирали сложные фрагменты музыкальных произведений и учились по-новому воспринимать музыку.

Организаторы отмечают, что мастер-классы – одна из важнейших частей фестиваля. Они становятся не просто разовой встречей, а началом дальнейшей работы с талантливыми участниками. По итогам прослушиваний лучшие из них смогут выступить вместе с профессиональными музыкантами на Гала-концерте в Казани.