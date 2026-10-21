Студенты и преподаватели педвуза Челнов собрали около тонны гуманитарной помощи

Это уже 11-я гуманитарная акция педвуза. Сбор помощи продолжался два дня. Особое внимание участники уделили детям: для них собрали книги, раскраски, пазлы, игрушки и другие материалы для развития и досуга. Для местного дома культуры также подготовили репродукции картин и часы с изображениями, посвящёнными истории российского искусства.

«Мы собрали около 46 коробок — это около тонны гуманитарного груза. Здесь всё самое необходимое: продукты питания долгого хранения, средства гигиены. Особенно большое внимание уделяем детям — отправляем также игрушки, пазлы и различные вещи, которые необходимы для детского населения», — рассказала ректор НГПУ Альфинур Галиакберова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

К сбору присоединились и жители Набережных Челнов. Например, одна из горожанок связала и передала 11 пар шерстяных носков. Депутаты подготовили помощь для людей с инвалидностью и детей с особенностями здоровья.

«Мы не только отправляем очередную партию необходимых вещей, но и протягиваем руку помощи, говорим о том, что мы рядом», — отметила исполнительный секретарь местного отделения партии Римма Фасхутдинова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Собранный груз сначала доставят в распределительный центр в Казани, откуда его отправят в Лисичанск и Рубежное.

Помощь предназначена как для детей и мирных жителей, так и для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой