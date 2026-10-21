Лиса прогулялась возле поликлиники в Салават Купере

Утром 21 октября в казанском жилом массиве Салават Купере заметили лису. Животное разгуливало рядом с поликлиникой.

В последнее время диких животных неоднократно замечали в разных районах Казани. В сентябре лисы появлялись в жилых массивах Ферма-2 и на улице Фучика. А 12 октября на проспекте Фатыха Амирхана автомобиль сбил оленя, которого до этого видели в центре города и возле «Чаши».

Ранее «Татар-информ» опубликовал данные Госкомитета Татарстана по биоресурсам: с начала 2026 года на дорогах республики зарегистрировали 191 ДТП с дикими животными. В этих авариях погибли 106 лосей, 70 косуль, 12 кабанов и шесть оленей.

Среди животных, которые выходят к городам и на дороги, специалисты отдельно отмечают молодых лосей, которых матери отгоняют перед появлением нового потомства. Еще одна причина – сокращение привычных мест обитания из-за застройки.

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