Труженица тыла Раиса Карачева из Татарстана отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Раиса Карачева из Нижнекамского района Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Раиса Павловна родилась в деревне Полянка Альметьевского района. Получила неполное среднее образование, прошла курсы библиотекарей. Во время Великой Отечественной войны привлекалась к сельскохозяйственным работам на полях деревни, помогала колхозу», – рассказали в пресс-службе.

В послевоенные годы Раиса Павловна работала заведующей сельским клубом. В 1969 году переехала в Нижнекамск, трудилась бытовщицей в ПАО «Нижнекамскнефтехим» до выхода на пенсию.

Раиса Карачева воспитала двух сыновей, но один из них, к сожалению, умер. У ветерана есть пять внуков и четыре правнука. В настоящее время Раиса Павловна проживает одна, имеет проблемы со здоровьем. За ней ухаживает семья сына Валерия.

За самоотверженный труд в военные годы жительница Татарстана награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными юбилейными медалями.