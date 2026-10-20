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Экономика 20 октября 2026 16:14

В Челнах скорректировали бюджет на 2026 год

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Доходы бюджета Набережных Челнов на 2026 год составят 26,74 млрд рублей, расходы – 27,36 млрд рублей. Изменения в главный финансовый документ города рассмотрели на заседании Горсовета. Об этом сообщила заместитель руководителя исполкома – начальник управления финансов Светлана Мулюкова.

Поправки предусматривают поступление 41,65 млн рублей из бюджета Татарстана на уплату налога на имущество муниципальных организаций. При этом финансирование оплаты труда советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями сократится на 2,57 млн рублей.

Также в бюджете распределили 279,8 млн рублей остатков средств на 1 января 2026 года. Из них 183,55 млн рублей направят на возмещение недополученных доходов от городских пассажирских перевозок, 86,22 млн рублей – на оплату труда работников муниципальных учреждений, еще 10,04 млн рублей – на доведение средней зарплаты специалистов учреждений молодежной политики.

Разница между доходами и расходами бюджета составит 621,2 млн рублей. Ее планируют покрыть за счет остатков средств на начало года.

#Набережные Челны
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