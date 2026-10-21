Россиян предупредили о фишинговых атаках на фоне взломов PlayStation 5

На фоне недавних взломов прошивок игровых консолей PlayStation 5 хакерами мошенники могут активизировать фишинговые атаки и распространение вредоносных программ. Об этом ТАСС сообщили в компании UserGate.

Ранее стало известно об успешном взломе актуальной прошивки PlayStation 5 неизвестным хакером. Эта версия программного обеспечения, в частности, необходима для запуска готовящейся к выходу игры GTA VI. В ответ на подобные инциденты корпорация Sony уже начала блокировать взломанные консоли.

По данным UserGate, мошенники воспользовались ситуацией и начали массово похищать аккаунты владельцев консолей, а затем выставлять их на продажу. В компании предупредили, что российским пользователям также стоит быть готовыми к попыткам взлома учетных записей.

Архитектор информационной безопасности подразделения uFactor компании UserGate Дмитрий Овчинников пояснил, что злоумышленники используют ажиотаж вокруг взломов PS5 и распространяют вирусы под видом различных инструментов для обхода защиты, пользовательских прошивок и патчей для консоли.