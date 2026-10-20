Адвокат Курамшин: антикоррупционные иски могут предъявить в любое время

Прокуратура может потребовать изъять имущество чиновника, происхождение которого не подтверждено, даже спустя 20–30 лет после его приобретения. По словам адвоката адвокатской палаты Республики Татарстан Шамиля Курамшина, на такие антикоррупционные иски не распространяется срок исковой давности. Об этом он рассказал в программе «7 дней плюс» на ТНВ.

В качестве примера адвокат привел ситуацию, когда чиновник приобрел коттедж в 2005 году, а спустя 21 год прокуратура установила, что доходы, на которые было куплено имущество, документально не подтверждены.

«К примеру, он в 2005 году, занимая определенную должность, купил себе коттедж, а сегодня, в 2026 году, спустя 21 год, прокуратура выясняет и выявляет о том, что данные доходы не подтверждены ничем. И она имеет полное право направить вот этот антикоррупционный иск в суд для его удовлетворения», – отметил Курамшин.

По его словам, проверка может начаться даже после ухода чиновника с государственной службы. Поводом для нее может стать информация о возможных нарушениях, поступившая в прокуратуру. В рамках надзорной деятельности ведомство вправе направлять запросы в Росреестр, банки и другие организации, а также проверять имущество родственников.

При этом для добросовестных покупателей, у которых изъяли имущество по антикоррупционному иску, действуют другие сроки. Как пояснил адвокат, у них есть три года на обращение с заявлением об отмене судебного решения.

«Что касается обратной стороны этой истории: к примеру, если у добросовестного приобретателя изъяли имущество и незаконно изъяли по антикоррупционному иску, у него есть ограниченное время. Три года. Он должен успеть уложиться в эти три года, обратиться с каким-то заявлением об отмене судебного решения, об изъятии этого имущества», – сказал Курамшин.