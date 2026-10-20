Павлова: для лидерства по массовости спорта в РТ нужно усилить работу в селах
Член Общественной палаты РФ, заслуженный тренер России, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова считает, что для лидерства по массовости спорта Татарстану нужно усилить работу в сельских районах и малых городах. По ее словам, в Казани спортом систематически занимаются 68% жителей – это неплохой показатель, однако в сельских районах и малых городах республики работа по вовлечению жителей в занятия спортом по ряду причин недостаточна.
Напомним, Татарстан вошел в пятерку регионов России с наибольшим числом спортивных объектов, однако в рейтинг по доле жителей, регулярно занимающихся спортом, республика не попала.
«В Татарстане акцент был сделан на создание условий и масштабное строительство спортивных сооружений. Только за 2020 год было построено 406 новых объектов, а всего их в республике более 11,7 тысячи. Это результат целенаправленной государственной политики региона, значительных бюджетных вложений и активного привлечения федеральных средств. Но вовлечение в массовый спорт требует времени, дополнительных программ и работы с привычками населения», – подчеркнула Ольга Павлова.
Также она считает, что для достижения лидерства по массовости спорта требуется усилить работу в сельских районах и малых городах по обеспечению транспортной доступности и решить проблему дефицита профильных специалистов.
«Это задача ближайших лет, и опыт других регионов показывает, что она решаема при правильной спортивной политике и поддержке», – уверена Ольга Павлова.