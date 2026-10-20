Павлова: для лидерства по массовости спорта в РТ нужно усилить работу в селах

Фото: Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Член Общественной палаты РФ, заслуженный тренер России, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова считает, что для лидерства по массовости спорта Татарстану нужно усилить работу в сельских районах и малых городах. По ее словам, в Казани спортом систематически занимаются 68% жителей – это неплохой показатель, однако в сельских районах и малых городах республики работа по вовлечению жителей в занятия спортом по ряду причин недостаточна.

Напомним, Татарстан вошел в пятерку регионов России с наибольшим числом спортивных объектов, однако в рейтинг по доле жителей, регулярно занимающихся спортом, республика не попала.

«В Татарстане акцент был сделан на создание условий и масштабное строительство спортивных сооружений. Только за 2020 год было построено 406 новых объектов, а всего их в республике более 11,7 тысячи. Это результат целенаправленной государственной политики региона, значительных бюджетных вложений и активного привлечения федеральных средств. Но вовлечение в массовый спорт требует времени, дополнительных программ и работы с привычками населения», – подчеркнула Ольга Павлова.

Также она считает, что для достижения лидерства по массовости спорта требуется усилить работу в сельских районах и малых городах по обеспечению транспортной доступности и решить проблему дефицита профильных специалистов.

«Это задача ближайших лет, и опыт других регионов показывает, что она решаема при правильной спортивной политике и поддержке», – уверена Ольга Павлова.