Сразу два Рамадана будет в 2030 году у мусульман РТ

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В Татарстане, как и во всем остальном мире, в 2030 году мусульмане отметят наступление священного месяца Рамадан дважды. Это связано с тем, что исламский лунный календарь короче солнечного на 11 дней, и поэтому ежегодно даты ключевых событий смещаются.

В 2030 году первый Рамадан предварительно наступит 5 января после захода солнца, а 26 декабря начнется уже другой Рамадан. Подобное явление встречается раз в 33 года, ранее такое наблюдалось в 1997 году. При этом продолжительность самого поста зависит от светового дня, который в зимний период короче, чем в другие времена года.