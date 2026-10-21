От здоровья матери до кибербуллинга: что обсудят на мировом саммите в Самарканде

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня на юго-востоке Узбекистана, в древнем городе Самарканд начал свою работу Всемирный саммит «Инвестиции в благополучие детей: путь к устойчивому и справедливому развитию для будущих поколений». Торжественное открытие мероприятия прошло в комплексе «Silk Road Samarkand» – одном из крупнейших и современных комплексов Узбекистана для международных мероприятий.

В саммите принимают участие свыше 600 представителей более ста стран мира. Это – высшие госслужащие, представители Организации Объединенных Наций, руководители других международных организаций, представители СМИ. Среди спикеров – первые леди стран-участниц: Узбекистана, Турции, Кыргызстана, Ливана и других.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Сегодняшний саммит посвящен детям всего мира. Мы инвестируем в будущее, но сегодня десятилетия прогресса находятся под угрозой из-за конфликтов, экономических потрясений, пандемий, гуманитарных бедствий и климатических катастроф. Прогресс в достижении целей устойчивого развития находится под угрозой отката назад. Этот саммит может открыть новые возможности для увеличения инвестиций в системы, необходимые для обеспечения будущего детей: образование, здравоохранение и социальная защита. Я благодарю Узбекистан за его инициативу в проведении форума», – отметил в своем обращении Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В центре внимания спикеров – вопросы образования, здравоохранения и социальной защиты, а также гуманитарная помощь детям, живущим в условиях голода, стихийных бедствий и войн.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Также на полях саммита проходит II Международный конгресс по детской онкологии и гематологии. Эксперты будут обмениваться опытом разных стран, обсудят устойчивый доступ к лекарствам от рака, клеточные технологии, хирургию, реабилитацию и паллиативную помощь. Гутерриш выразил надежду, что в ходе этих обсуждений будут выработаны новые стратегии по расширению помощи маленьким онкопациентам.

«На прошлогоднем саммите по устойчивому развитию мировые лидеры признали необходимость направить адекватное финансирование на социальную защиту, здравоохранение и образование, особенно в уязвимых регионах. Для реализации этих целей необходимо масштабировать внутренние и международные финансовые механизмы через реформирование глобальной финансовой архитектуры во всех странах ради благополучия каждого ребенка и будущих поколений», – отметил генсек ООН в своем послании.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Создание условий для здорового роста и реализации потенциала ребенка является прочным фундаментом для долгосрочного развития страны, подчеркнул Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Обращение руководителя страны зачитал его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«В Узбекистане мы продолжаем реформы, направленные на защиту здоровья матери и ребенка, расширение возможностей дошкольного образования и приближение социальных услуг к семьям. В результате наших комплексных реформ материнская смертность сократилась вдвое, охват дошкольным образованием увеличился с 27,7% до 78%, почти 100% шестилетних детей были зачислены в школу, а охват высшим образованием увеличился в 5 раз – с 9% до 45%», – отметил лидер Узбекистана.

Мирзиёев предложил акцентировать внимание саммита в Самарканде на следующих вопросах:

1.Непрерывная поддержка с самых ранних этапов жизни ребенка. Здесь речь идет о здоровье матери и дошкольным образовании, а также о правильном питании детей.

2.Сотрудничество в области ранней диагностики и лечения серьезных заболеваний у детей.

«Мы поддерживаем международное партнерство первых леди в области детской онкологии. Его общественный и благотворительный потенциал должен сочетаться с усилиями медицинских экспертов и прозрачным расходованием средств. Это партнерство должно способствовать укреплению национальных систем здравоохранения», – считает президент.

3.Создание безопасной среды для обучения и работы с цифровыми технологиями для детей. Необходимо укрепить сотрудничество в борьбе с кибербуллингом и кражей персональных данных.

«Для продолжения сотрудничества мы заинтересованы в формировании Самаркандской платформы как практического механизма диалога. Она может служить средством обмена опытом и подготовки совместных проектов», – сообщил Мирзиёев.

Также Президент Узбекистана анонсировал подписание Самаркандской декларации по итогам саммита, которая закрепит результаты достигнутых соглашений.

На саммите работает тематическая выставка, посвященная преобразованиям в Узбекистане. Экспозиция построена по принципу «мир глазами ребенка» и показывает, как государственные реформы отражаются на повседневной жизни детей и семей. Маршрут охватывает все этапы взросления – от подготовки к материнству и рождения до самостоятельной жизни. Посетители выставки могут ознакомиться с тринадцатью тематическими разделами.

Отдельное место в экспозиции занимает система помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. В основе реформы, реализуемой сегодня в Узбекистане – выделение детской онкологии в самостоятельную службу и внедрение единой маршрутизации пациента.