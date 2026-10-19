Валиева идет к Тутберидзе с Трусовой: уживутся ли две звезды в «Хрустальном»

Камила Валиева неожиданно возвращается к Этери Тутберидзе, совершив главный камбэк года в российском фигурном катании. «ТИ-Спорт» разбирается, почему 20-летняя фигуристка покинула Соколовскую, как она будет заново выстраивать карьеру после всех испытаний и сможет ли ужиться на одном льду с триумфально вернувшейся Александрой Трусовой.





Фото: соцсети Камилы Валиевой и Александры Трусовой / «Татар-информ»

Возвращение блудной дочери: почему Валиева снова выбрала Тутберидзе

Когда в апреле прошлого года Камила Валиева возвращалась на большой лед после длительной дисквалификации и внезапно сообщила, что пойдет не к своей знаменитой наставнице Этери Тутберидзе, а к Светлане Соколовской, это выглядело началом новой главы. Объяснялось это тем, что смена штаба позволяла перезапустить карьеру в другой обстановке и более мягких и либеральных условиях. Однако прошло полтора года, и отечественное фигурное катание буквально взорвалось сегодня утром – камбэк года случился именно 19 октября, когда Камила вновь воссоединяется с госпожой Этери.

Почему этот поворот настолько внезапный? Потому что уход Камилы из «Хрустального» сопровождался не только обсуждением ее перспектив на льду после возвращения, но и разговорами о личных отношениях с Тутберидзе. На контрольных прокатах в сентябре 2026 года внимание зрителей привлек момент, когда Этери Георгиевна отвернулась во время выступления бывшей ученицы. Сам по себе этот эпизод ничего не доказывает, однако стал дополнительным поводом для спекуляций о том, что между тренером и фигуристкой могла возникнуть размолвка.

Впрочем, еще летом «ТИ-Спорт» обращал внимание на другую сторону этой истории. В августе спортивный психолог Анна Макарова призывала не воспринимать переход к Соколовской как обязательное свидетельство конфликта.

«Камила находилась в одной спортивной системе практически с детства. При взрослении у спортсмена естественно появляется потребность в другом формате отношений с тренером, новых целях и условиях выступления. Поэтому смена тренера не обязательно означает конфликт», — объясняла эксперт в разговоре с «ТИ-Спортом».

Именно эта мысль кажется ключевой для понимания нынешнего камбэка в «Хрустальный». Возможно, Валиевой действительно требовалось выйти из привычной системы, самостоятельно пережить сложный период и понять, чего она хочет от спорта теперь. После многолетней подготовки у одного наставника смена обстановки могла стать не тем самым «предательством», которое некоторые любители «фигурки» углядели в этой ситуации, а необходимым шагом к взрослению. И сегодняшний довольно доброжелательный комментарий самой Соколовской подтверждает это.

«Там ей будет лучше», — сказала Соколовская тому же ТАСС.

Но теперь встает другой резонный вопрос: а сможет ли Камила войти в одну реку дважды, да еще и в своем совсем другом состоянии? За время отстранения от спорта изменилась ее психология и самое главное – тело. Это уже далеко не та «девочка на шаре», с которой она начинала покорять российский и международный лед. Теперь это полностью сформированная женщина, которой нужно выстраивать свои программы по абсолютно другому принципу. И вот тут-то встает загвоздка: сможет ли Этери Тутберидзе выводить на чемпионский уровень взрослых фигуристок?

Теперь главный вопрос заключается не в том, кто кого оставил полтора года назад. Гораздо важнее, смогут ли тренер и спортсменка выстроить отношения заново — уже не в прежнем формате «юная звезда и ее наставник», а как взрослые люди, которым предстоит совместно отвечать за следующий этап карьеры.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нейтральный статус Валиевой: второй заход и новая битва за международный лед

После возвращения в «Хрустальный» Камила, похоже, готовится к следующему серьезному испытанию вне льда. После громкого воссоединения с Тутберидзе 20-летняя фигуристка намерена вновь побороться за нейтральный статус.

Ситуация складывается парадоксальная. В августе 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил Валиевой выступать в нейтральном статусе. Казалось, после длительного отстранения у спортсменки появился шанс постепенно вернуться на международную арену. Но уже через месяц разрешение отозвали. В ISU заявили, что фигуристка больше не соответствует критериям допуска, однако объяснять, что конкретно изменилось, не стали. В сентябре появились сообщения об обращениях украинской стороны, требовавшей более строгого подхода к допуску российских спортсменов. По данным СМИ, к середине октября Спортивный арбитражный суд не получал от Валиевой апелляцию на это решение. Для Камилы начинается борьба сразу на двух фронтах.

Теперь фигуристка, судя по новым сообщениям, намерена зайти на второй круг. Возвращение к Тутберидзе в этой истории выглядит особенно символично: спортсменка снова оказывается в штабе, с которым прошла путь к своим самым громким победам.

На этом фоне возникает соблазн объяснить возвращение Валиевой к Тутберидзе пересмотром ее первоначальной стратегии. Помните, как при уходе к Соколовской некоторые эксперты уверяли, что это решение было вынужденным. Мол, чтобы не разозлить чиновников из ISU. Якобы если бы она вернулась к Тутберидзе, это означало бы, что она так и не признала свою вину по допингу, а продолжает гнуть линию.

Однако теперь, когда нейтральный статус отозвали, смысл сидеть с потупленным взглядом в образе раскаявшейся девочки просто отпадает. Судя по всему, теперь Валиева решила действовать более агрессивно и «напрямую». Раз уж не дают статус в Академии Татьяны Навки, то оставаться в ней нет необходимости и можно со спокойной душой возвращаться «домой».

Важно и другое: Валиева не обязана доказывать свою готовность к спорту выбором определенного тренера. Четырехлетняя дисквалификация была назначена Спортивным арбитражным судом за нарушение антидопинговых правил, а ее последствия не исчезают от смены штаба. При этом спортивное будущее Камилы не должно сводиться к бесконечному обсуждению старого скандала.

Еще в сентябре, после контрольных прокатов, фигуристка говорила о намерении бороться за свои права. «Юристы работают, мы будем бороться за свои права», — заявила Валиева, отвечая на вопрос о нейтральном статусе.

Возвращение к Тутберидзе в этой ситуации может оказаться прежде всего прагматичным спортивным решением. У тренера есть опыт работы с Валиевой, понимание ее технических особенностей и представление о том, как строить подготовку к высоким результатам. Но рассчитывать, что знакомая фамилия автоматически откроет двери международных турниров, не стоит.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Валиева возвращается к Тутберидзе: не затмит ли Камила Трусову и не повторится ли драма Пекина?

Возвращение Камилы Валиевой к Этери Тутберидзе – история о втором шансе, но и очередная интрига внутри «Хрустального». Ведь туда уже вернулась первая экс-звезда наставницы Александра Трусова, которая после возвращения к Тутберидзе будто заново обрела себя: снова прыгает четверные, выигрывает международные старты и доказывает, что после паузы и рождения ребенка ее спортивная история еще не закончена.

Но теперь в этой истории появляется новый вопрос: не перетянет ли Валиева внимание тренерского штаба на себя и не придется ли Трусовой снова довольствоваться ролью второй?

Возвращение Камилы получилось громким, но пока скорее сюжетным, чем спортивным. До прежней формы ей еще далеко. На контрольных прокатах Валиева допускала ошибки, а после произвольной программы не смогла сдержать эмоций. Трусова, напротив, уже показывает четверные прыжки и подтверждает, что ее возвращение не просто эффектный жест. В октябре Саша выиграла турнир в Алматы, набрав 226,01 балла.

И вот тут начинается самое интересное. Про Тутберидзе давно говорят, что она умеет делать чемпионок из юных фигуристок, но взрослым спортсменкам удержаться на вершине с ней якобы сложнее. Пока тело позволяет прыгать ультра-си, все работает отлично. Но взросление, изменение физической формы, психологическая усталость и накопленный соревновательный опыт требуют уже другого подхода. Не случайно вопрос о том, способна ли школа «Хрустального» успешно работать со взрослыми звездами, возникает снова и снова.

Александра Трусова сейчас лучший аргумент «против» этому стереотипу. После паузы, рождения ребенка и возвращения в спорт она снова осваивает четверные и пытается выйти на прежний уровень. Да, до главных стартов сезона еще есть время, а контрольные прокаты и «Челленджеры» не дают полного ответа о ее перспективах. Но Саша уже показывает, что готова работать, чтобы закрыть свой гештальт. Однако теперь и у Тутберидзе есть возможность доказать, что взрослые спортсменки в ее группе тоже способны возвращаться на высокий уровень.

С Валиевой все сложнее. Когда-то Камила казалась фигуристкой, которой по силам практически всё. Но после допингового дела, дисквалификации и долгого отсутствия на больших соревнованиях ей предстоит заново собирать не только форму, но и уверенность. Возвращение к прежнему тренеру может помочь — Тутберидзе хорошо знает сильные стороны Валиевой. Но прежние успехи не гарантируют, что Камила вновь станет той самой фигуристкой, которая поражала весь мир.

Тут и возникает больной вопрос: как тренерский штаб будет распределять силы между двумя звездами? Валиева — имя, вокруг которого по-прежнему много внимания, эмоций и ожиданий. Трусова — спортсменка, у которой только начало получаться после возвращения. Ей сейчас особенно важно не потерять темп, уверенность и ощущение, что она действительно интересна и нужна своей наставнице.

Никто не забыл тот надрыв, с которым Александра со слезами на глазах признавалась в ненависти к фигурному катанию в Пекине, когда, несмотря на свою шикарную программу, уступила золото Анне Щербаковой. Тогда Саша выдала произвольную программу с пятью четверными прыжками, но все равно осталась второй. Важно, чтобы Валиева не стала той самой Щербаковой 2.0 для Александры.

Пока непонятно, в какую сторону качнет ситуацию эта конкуренция больших звезд внутри одной группы. Ведь это еще и ежедневная работа, тренерское внимание, подбор программ и понимание того, кому и в какой момент нужна дополнительная поддержка. Для Трусовой возвращение Валиевой может стать как дополнительным стимулом, так и новым испытанием.

Валиевой еще нужно доказать, что она способна вернуться в число лидеров, а Трусовой — подтвердить стабильность на протяжении сезона. Но согласитесь, если Этери Георгиевна сумеет вывести на высокий уровень обеих, критикам придется умолкнуть, а самому специалисту можно будет окончательно выдохнуть. Но если одна звезда начнет затмевать другую, «Хрустальный» рискует получить новую драму — и Пекин вновь всплывет в разговорах о Трусовой.