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Общество 21 октября 2026 09:09

В Татарстане 23 октября пройдет горячая линия по поддержке военнослужащих

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В пятницу, 23 октября, жители Татарстана смогут обратиться на горячую линию «Женское внимание» по вопросам защиты прав и поддержки военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

На обращения ответят депутаты Госсовета Татарстана, члены депутатского объединения «Мәрхәмәт-Милосердие», уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская, а также представители профильных министерств и ведомств.

Жители республики смогут получить консультации по вопросам соблюдения прав военнослужащих и членов их семей, социальной и правовой помощи, оформления выплат и льгот, медицинской помощи и реабилитации.

Звонки и сообщения будут принимать с 10:00 до 14:00.

Обратиться на горячую линию можно по телефонам: 8 (843) 236-00-71 и +7 (965) 593-86-64. Второй номер предназначен для вопросов в мессенджере МАКС.

#военнослужащие #горячая линия
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