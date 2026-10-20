Альметьевск принял образовательный трек фестиваля «Ars Aeterna»

Фото: АНО «Идиллия Арт»

В Альметьевске в рамках фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов» провели мастер-классы для молодых музыкантов. Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».

Занятия прошли на базе Альметьевского музыкального колледжа имени Ф. З. Яруллина. В них принял участие 31 музыкант, еще 129 человек посетили мастер-классы в качестве слушателей. Наставниками выступили ведущие исполнители и педагоги республики.

Фото: АНО «Идиллия Арт»

Молодые музыканты получили рекомендации по исполнению произведений, разобрали свои концертные программы и узнали, как готовиться к выступлениям на большой сцене. За работой наставников также наблюдали преподаватели и юные музыканты.

Лучших участников пригласят выступить на гала-концерте фестиваля в Казани. Они также смогут присоединиться к дальнейшим проектам Центра «Идиллия Арт».