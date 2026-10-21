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На главную ТИ-Спорт 21 октября 2026 00:05

Российские гимнасты взяли серебро ЧМ и отобрались на Олимпиаду-2028

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Российские гимнасты взяли серебро ЧМ и отобрались на Олимпиаду-2028
Фото: sportgymrus.ru

В Роттердаме продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. В третий соревновательный день медали разыгрывались в командном многоборье у мужчин.

Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, нужно было попадать в топ-3. Первыми стали японцы, сборная России (Маринов. Духно, Заика, Съедин, Найдин) расположились на второй строчке. Тройку замкнули китайцы.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Роттердаме с 17 по 25 октября.

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