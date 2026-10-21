Российские гимнасты взяли серебро ЧМ и отобрались на Олимпиаду-2028

Фото: sportgymrus.ru

В Роттердаме продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. В третий соревновательный день медали разыгрывались в командном многоборье у мужчин.



Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, нужно было попадать в топ-3. Первыми стали японцы, сборная России (Маринов. Духно, Заика, Съедин, Найдин) расположились на второй строчке. Тройку замкнули китайцы.



Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Роттердаме с 17 по 25 октября.