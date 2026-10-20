Житель Сармановского района спас краснокнижную серую цаплю

Фото: ojm.tatarstan.ru

Житель деревни Юлтимирово Сармановского района Татарстана спас серую цаплю, занесенную в Красную книгу. Птица запуталась в тряпке клювом и лапами, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Мужчина обнаружил цаплю на бобровой плотине и сообщил о случившемся начальнику межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам по Сармановскому району Ниязу Зайнуллину.

Затем житель зашел в воду, поймал птицу и освободил ее. По рекомендации специалиста он осмотрел цаплю и не обнаружил травм. После этого птицу отпустили в естественную среду обитания.