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Общество 21 октября 2026 05:22

Когда татарстанцы могут требовать компенсацию из-за холода в квартире

Эксперт Бондарь разъяснил, как получить компенсацию ущерба за ущерб из-за холодных батарей в квартире

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Когда татарстанцы могут требовать компенсацию из-за холода в квартире
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Общественный деятель и специалист в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, как действовать жильцам, если в квартире перестали работать батареи отопления.

«В морозные дни, когда после возвращения домой вы обнаруживаете ледяные батареи, приходится укрываться пледами и пользоваться электрическими обогревателями, увеличивающими расходы на электроэнергию. Однако важно знать, что законодательство предусматривает защиту прав жильцов и возможность получить перерасчёт платы за каждый час отсутствия отопления», — сказал Бондарь в беседе с RT.

Как пояснил эксперт, согласно постановлению правительства РФ № 354, коммунальные организации обязаны обеспечивать бесперебойную подачу тепла в жилые помещения с соблюдением установленных нормативов.

При этом суммарная продолжительность перерывов в отоплении в течение месяца не должна превышать 24 часов. Допустимое время устранения аварии определяется температурой воздуха в квартире. Если она составляет более +16 градусов, на ремонт отводится не более 16 часов подряд. При показателях от +12 до +16 градусов неполадку необходимо устранить в течение восьми часов.

Если температура в помещении опускается ниже +12 градусов, коммунальные службы должны восстановить отопление максимум за четыре часа, уточнил специалист.

Нарушение установленных сроков позволяет потребителям рассчитывать на уменьшение платы за коммунальную услугу. По словам Бондаря, за каждый час превышения допустимой продолжительности отключения размер платы за отопление сокращается на 0,15%. Однако перерасчёт обычно не производится автоматически, поэтому жильцам следует самостоятельно сообщить о проблеме.

Для этого эксперт рекомендует незамедлительно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, зафиксировать заявку и узнать её регистрационный номер, а также фамилию принявшего обращение сотрудника. Дополнительно можно направить сообщение через приложение «Госуслуги.Дом».

Бондарь также обратил внимание, что при наличии последствий аварии жильцы вправе потребовать возмещения причинённого ущерба. Это касается, например, повреждения квартиры из-за лопнувших труб или вреда здоровью членов семьи вследствие переохлаждения. В подобных ситуациях необходимо подготовить подтверждающие документы: заключение независимого эксперта о повреждениях, медицинские справки, а также чеки на приобретённые лекарства и оплаченные медицинские услуги. При наличии оснований можно требовать компенсацию как материального ущерба, так и морального вреда, заключил специалист.

#ЖКХ #отопление #компенсация
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