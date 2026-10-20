Госкомархив РТ обсудил сохранность электронных документов СМИ

На заседании коллегии Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу обсудили один из ключевых вопросов развития архивной службы в 2026 году – сохранность электронных документов обязательного экземпляра, сообщает комитет.

Цифровизация меняет природу работы архивов: все больше документов создается и передается в электронном виде, и теперь архив не просто принимает документ, а отвечает за его сохранность на протяжении всего срока хранения. В Татарстане эту задачу решают комплексно – через нормативное закрепление, специализированную цифровую инфраструктуру и четкое распределение обязанностей между сотрудниками.

В сентябре 2026 года был утвержден Регламент, который описал полный цикл работы с электронными документами обязательного экземпляра – от приема до передачи в архивохранилище – и распределил ответственность между должностями. Документ закрепил обязательный набор архивных форматов и дифференцированные сроки доставки обязательного экземпляра: единообразие форматов на входе снижает риски и повышает шансы документов на долгую жизнь.

Центральным звеном инфраструктуры станет прием документов в электронной форме на мультимедийном портале «Архивы Татарстана – Карта Истории». Каждый поступивший документ пройдет обязательную верификацию: антивирусную проверку, проверку целостности и сверку хэш-сумм – их совпадение гарантирует, что файл передан без искажений. Для электронных носителей предусмотрена периодическая цифровая верификация не только на входе, но и на протяжении всего срока хранения.

Свою состоятельность платформа уже показала в ходе опытной эксплуатации: она охватывает полный цикл работы. Поставщик регистрируется, создает коллекции, загружает документы и передает их на проверку с фиксацией неизменяемой редакции, а сотрудник архива согласовывает коллекции и проверяет документы. Сервис воспроизводит в цифровой форме всю цепочку, заданную Регламентом, с полной прослеживаемостью каждого решения.

С 1 ноября 2026 года платформа перейдет в промышленную эксплуатацию – это следующий шаг цифровизации архивной отрасли.

«Сохранность электронных документов обязательного экземпляра обеспечивается не одной мерой, а системой, в которой взаимосвязаны регламентация каждого шага, цифровая инфраструктура передачи, обязательная верификация каждого принятого файла, единые архивные форматы на входе, нормирование труда и периодический контроль технического состояния в процессе хранения. Реализация комплексного подхода потребует согласованных действий всех участников процесса. Наша совместная работа позволит создать надежную систему сохранения документального наследия Республики Татарстан для будущих поколений», – подчеркивает председатель Госкомархива РТ Гульнара Закариевна Габдрахманова.