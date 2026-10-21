Автопроизводство полного цикла: в «Алабуге» стартовал выпуск фургона Sollers SF7

Производство легких коммерческих автомобилей Sollers SF7 стартовало накануне в ОЭЗ «Алабуга». Что это за машины и для чего они нужны - в материале «Татар-информа».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Важный шаг для автопрома Татарстана»

Вчера на территории ОЭЗ «Алабуга» стартовало серийное производство легких коммерческих автомобилей Sollers SF7. Первые серийные модели сошли с конвейера в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова и председателя совета директоров ПАО «Соллерс» Адиля Ширинова.

«Запуск производства нового коммерческого авто “Соллерс” – очередной важный шаг в развитии отечественного автопрома и автомобильной отрасли Татарстана. Уверен, новый автомобиль займет достойное место на российском рынке», – заявил Минниханов.

Рустам Минниханов уверен, что новый автомобиль займет достойное место на российском рынке Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что завод – давний стратегический партнер Татарстана, и поблагодарил руководство и всю команду «Соллерс» за большой вклад в развитие автомобильной отрасли республики.

Завод «Соллерс» в Татарстане – это современное высокотехнологичное предприятие полного цикла Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Более 30 тысяч авто с 2022 года

Рустам Минниханов отметил также, что в сложный для компании период, несмотря на уход иностранного партнера, ей удалось сохранить коллектив, состоящий сегодня из 985 высококвалифицированных специалистов, и начать производство автомобилей под собственным брендом «Соллерс». При этом с 2022 года здесь было выпущено более 30 тысяч автомобилей пяти моделей.

Коллектив завода состоит сегодня из 985 высококвалифицированных специалистов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня завод “Соллерс” в Татарстане – это современное высокотехнологичное предприятие полного цикла, один из ведущих производителей российского автопрома. Мы со своей стороны всегда поддерживаем завод. Автомобили вашего бренда широко используются в разных отраслях экономики Татарстана. Так, более 100 карет скорой помощи сегодня несут дежурство и спасают жизни наших граждан практически во всех районах республики», – напомнил Раис РТ.

В заключение он выразил уверенность, что новые автомобили будут востребованы как в городских, так и в междугородних перевозках.

Раис Татарстана поблагодарил руководство и всю команду «Соллерс» за большой вклад в развитие автомобильной отрасли республики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Адиль Ширинов, в свою очередь, поблагодарил руководство Татарстана за поддержку предприятия.

«Всего за четыре года с момента перезапуска производства на новой модельной линейке в Елабуге группа “Соллерс” создала самый современный в России центр компетенций по выпуску легких коммерческих автомобилей и двигателей. Сегодня здесь выпускается широчайшая линейка коммерческой техники и силовых агрегатов с высоким уровнем локализации. Уверены, что Sollers SF7 будет востребован на рынке пассажирских перевозок и в грузоперевозках», – заявил он.

Семейство Sollers SF7 представляет собой цельнометаллические фургоны массой до 5,5 тонны и с кузовом объемом 16,4 кубометра Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Автомобиль на отечественной базе

По характеристикам семейство Sollers SF7 представляет собой цельнометаллические фургоны массой до 5,5 тонны и с кузовом объемом 16,4 кубометра. Пассажирские микроавтобусы семейства вмещают до 22 человек. В базовую комплектацию входят две подушки безопасности, ABS, ESP, мультимедиасистема и кондиционер.

Производство новой модели организовано по технологии полного цикла со сваркой и окраской кузовов. Дополнительная обработка кузовов катафорезным грунтованием обеспечивает антикоррозионную защиту.

Автомобиль построен на отечественной компонентной базе Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Автомобиль построен на отечественной компонентной базе: дизельный двигатель объемом 2,7 литра мощностью 150 лошадиных сил и 6-ступенчатая механическая коробка передач. В продажу он должен поступить в первом квартале 2027 года.

При этом проект производства Sollers SF7 предполагает дальнейшее поэтапное углубление локализации, включая штампованные детали кузова, электронику, элементы интерьера и экстерьера.

Завод отметил запуск производства не только новых автомобилей, но и новых двигателей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отметим, что завод отметил запуск производства не только новых автомобилей, но и новых двигателей. Так, на заводе двигателей появился бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра. Его мощность составляет 136 л. с., а устанавливаться он будет на минивэны SF1.