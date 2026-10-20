ЗАГС РТ провел уроки семьеведения и церемонии имянаречения

В связи с празднованием Дня отца в Татарстане Управление ЗАГСа Кабмина РТ провело праздничные мероприятия. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

«В разных уголках республики главными героями просветительских акций стали дети и их отцы. В Лаишевском, Балтасинском, Тюлячинском, Бавлинском и Актанышском районах сотрудники отделов ЗАГС провели для школьников уроки семьеведения. Вместо привычных лекций о семейных ценностях развернулся диалог поколений», – рассказали в пресс-службе.

На встречи пригласили отцов. Школьники с интересом слушали рассказы пап об их детстве и о том, как они познакомились с мамами, пришли в ЗАГСы для создания семьи, с какими трудностями сталкивались. Детям было интересно послушать о том, что их строгие и серьезные папы когда-то тоже были озорными детьми, получали двойки или мечтали стать космонавтами. Такие уроки стирают дистанцию между родителями и детьми, показывая отца как близкого друга, наставника и надежную опору.

«Такие мероприятия – пример крепких, благополучных семей, где отец принимает активное участие в жизни семьи и воспитании детей. Это особенно важно для молодежи, у которой только формируются представления о будущей семье. Такие события формируют новые традиции, сближающие поколения», – сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Эльвира Ахметова.

В Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Лениногорске и Елабуге прошли торжественные регистрации новорожденных. Вручение свидетельств о рождении превратилось в красивую церемонию имянаречения.

В торжественной обстановке счастливые отцы получали свидетельства о рождении малышей. Сотрудники ЗАГСов произносили напутственные слова, подчеркивая, что с этого момента на плечи мужчин ложится самая почетная миссия – защита и воспитание граждан страны.