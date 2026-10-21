Биолог Глазков объяснил, как вести себя при встрече с лисой

Чтобы не стать жертвой лисы, ни в коем случае нельзя ее подкармливать и приближаться к ней. Об этом «Абзацу» рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

По его словам, контакт с хищником несет прямую угрозу заражения смертельно опасным бешенством. Специалист пояснил, что некоторые люди начинают подкармливать лисиц или лисят, чего делать ни в коем случае нельзя, поскольку они могут быть переносчиками бешенства, стригущего лишая и ряда других болезней, передающихся человеку. Причем бешенством можно заразиться не только через прямой укус, но даже через ослюнение: лисице достаточно просто облизнуть человека.

Глазков посоветовал при встрече со зверем сразу спокойно уходить. Если животное проявляет настойчивость и идет следом, его необходимо отпугнуть: резко похлопать в ладоши, громко закричать или поднять над головой куртку, зрительно увеличив свой размер, чтобы дикий хищник понял, что ему здесь не рады.