Осенние каникулы у школьников Татарстана начнутся 29 октября

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Осенние каникулы у школьников Татарстана продлятся с 29 октября по 8 ноября. Они будут отдыхать 11 календарных дней с учетом праздников, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В период осенних каникул в республике будет организован отдых детей в пришкольных лагерях. Запланирована работа 324 лагерей, в которых смогут отдохнуть более 13,3 тыс. школьников, в том числе свыше 1,3 тыс. детей участников СВО», – говорится в сообщении.

Министерство образования и науки РТ также рекомендовало в 2026 – 2027 учебном году организовать зимние каникулы с 31 декабря по 10 января, дополнительные каникулы для первоклассников – с 13 по 21 февраля и весенние каникулы – с 27 марта по 4 апреля.

Начало летних каникул определяется календарным учебным графиком каждой школы, их общая продолжительность должна составить не менее восьми недель. Учебный год завершится 26 мая.