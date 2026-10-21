Эксперты и молодежь обсудят профилактику буллинга на форуме «Надо поговорить!»

III Всероссийский антибуллинговый форум «Надо поговорить!» состоится 5–6 ноября 2026 года в Доме прав человека. Он объединит представителей органов государственной власти, некоммерческих организаций, экспертного сообщества, педагогов-психологов и молодых лидеров. Участники обсудят способы профилактики травли в образовательной среде и разработают решения для борьбы с буллингом.

Главная цель форума – создать безопасную и доброжелательную среду для детей и молодежи. Для этого участники обменяются успешными практиками и укрепят сообщество специалистов, которые занимаются профилактикой травли.

В деловую программу войдут специализированные секции, посвященные психолого-педагогической поддержке студентов и профилактике травли в отношении преподавателей и сотрудников образовательных организаций. Участники также разберут конфликтные ситуации и обсудят алгоритмы защиты прав педагогов.

Одним из ключевых событий станет финал Всероссийского конкурса антибуллинговых проектов «Надо поговорить!». Участники представят свои инициативы очно. Конкурс проводят в семи номинациях: «Гражданская инициатива», «Молодежная инициатива», «Педагогическая инициатива», «Творческая инициатива», «Медиа-инициатива», «Школьная инициатива» и «Студенческая инициатива».

На конкурс принимают как уже реализованные проекты с конкретными результатами, так и новые инициативы, которые пока находятся на стадии разработки. Кроме деловой программы, для участников и гостей подготовят культурно-просветительские мероприятия.

Особое внимание организаторы уделят привлечению студенческих активов вузов и колледжей, а также представителей психологических служб образовательных учреждений.

К участию приглашают учащихся и студентов образовательных организаций всех уровней, молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, педагогов, блогеров, журналистов и представителей НКО.

Организаторами форума выступают Общественный совет по взаимодействию с гражданским обществом при уполномоченном по правам человека в РФ, фонд поддержки образовательных и воспитательных инициатив «Народный проект» и лаборатория «Надо поговорить!».

Проект реализуют при поддержке гранта Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».