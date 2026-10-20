«Число кибератак растет год от года»: как защитить себя в эпоху ИИ

«Кибербезопасность нового времени» станет одной из ключевых тем форума Kazan Digital Week, ведь с каждым годом число киберугроз как для бизнеса, так и для обычных граждан только растет. На чем строится защита от кибератак и как меняется отрасль с развитием ИИ, «Татар-информу» рассказал заместитель технического директора Innostage Рустем Ясовеев.





Рустем Ясовеев

Фото предоставлено Рустемом Ясовеевом

«Необходимо определять приоритеты и направлять ресурсы туда, где они дадут наибольший результат»

– Рустем Ильгизович, «Кибербезопасность нового времени» станет одной из ключевых тем на форуме Kazan Digital Week. Насколько сегодня эта тема актуальна? Какие ключевые темы этого направления самые востребованные?

– Актуальность этой темы растет: число кибератак, в том числе с негативными последствиями для бизнеса, к сожалению, увеличивается год от года. При этом меняется и характер угроз. В этом году мы наблюдаем стремительный рост числа атак с использованием ИИ-агентов, которые ускоряют действия атакующих и снижают требования к их компетенциям.

Именно эти вызовы определяют повестку направления «Кибербезопасность нового времени» на Kazan Digital Week, где Innostage выступает партнером технологических инноваций форума и соорганизатором направления. Помимо развития угроз, важный вопрос для обсуждения – оперативное восстановление деятельности компаний. Мы на практике столкнулись с необходимостью решать такие задачи как после киберинцидентов, так и в случае катастроф.

При этом бизнесу важно понимать, насколько эффективно работают выбранные меры защиты и оправданны ли затраты на них. Вызовов становится больше, а бюджеты и время ограничены, поэтому необходимо определять приоритеты и направлять ресурсы туда, где они дадут наибольший результат. Эффективность кибербезопасности, в том числе экономическая, станет одной из тем нашей пленарной дискуссии.

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Три столпа кибербезопасности

– Вы сказали, что растет число кибератак, поэтому не могли бы рассказать, как выстроена работа по защите от киберугроз и на что в ней сделан акцент: предотвращение угрозы, способность сервиса продолжать работать при атаке или еще что-то?

– Борьба с киберугрозами в обобщенном виде строится на трех основных направлениях. Первое – предотвращение угроз. Это защитные меры, которые затрудняют атакующим доступ к инфраструктуре и проведение атаки. К ним относятся многофакторная аутентификация, обеспечение сетевой безопасности, защита от вредоносного ПО и другие.

Второе – выявление атак и реагирование на них. Это своевременное обнаружение атак, желательно на ранней стадии, и оперативное противодействие. Третье – оперативное восстановление. Это возвращение ключевых сервисов в рабочее состояние при реализации негативных сценариев.

В последние годы одним из наиболее востребованных подходов в кибербезопасности стала киберустойчивость, способность компании сохранять деятельность как во время кибератаки, так и после. Этот подход исходит из того, что обеспечить абсолютную защиту практически невозможно: либо ограничения не позволят бизнес-процессам полноценно функционировать, либо совокупные затраты на построение и поддержание защиты окажутся неподъемными для бизнеса.

Поэтому стратегия кибербезопасности строится на балансе превентивных мер, своевременного реагирования и готовности оперативно восстановить ключевые сервисы, если атакующим все же удастся преодолеть защиту. Найти этот баланс и есть искусство экспертов в области кибербезопасности. Для нас в Innostage ключевой ориентир – способность компании продолжать работу и минимизировать последствия атаки для бизнеса. Именно под эту задачу необходимо подбирать защитные меры.

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«Важно соблюдать базовые правила»

– Как обычным пользователям правильно защищать себя от взлома аккаунтов и что делать, если твои данные «утекли»?

– Важно соблюдать базовые правила цифровой гигиены:

Использовать сложные и уникальные пароли для разных сервисов. Особенно важно не дублировать пароли в личных и корпоративных учетных записях

Не хранить пароли в открытом виде в файлах на компьютере. Для хранения использовать защищенный менеджер паролей

Включать двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где она доступна

Внимательно относиться к ссылкам и файлам, которые приходят по электронной почте или в мессенджерах. Не открывать подозрительные вложения и не вводить данные для входа на страницах, в подлинности которых нет уверенности

Если «утек» пароль, необходимо оперативно его сменить, а при потере доступа к учетной записи – восстановить доступ через официальный сервис. Также стоит проверить, доступна ли двухфакторная аутентификация, и включить ее. При утечке других персональных данных нужно особенно внимательно относиться к неожиданным звонкам и сообщениям: злоумышленники могут использовать сведения о вас, чтобы вызвать доверие.

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– Очень часто сайты и сервисы используют двухфакторную аутентификацию. Насколько это надежно?

– Двухфакторная аутентификация повышает защищенность учетной записи, но не исключает всех рисков, в том числе взлома инфраструктуры самого сервиса. Если произошла компрометация, необходимо сменить пароль, а при потере доступа сначала восстановить его. Если двухфакторная аутентификация еще не включена, стоит ее подключить. При этом важно понимать: эти действия помогут защитить учетную запись от дальнейшего использования злоумышленниками, но отменить уже произошедшую утечку данных невозможно.

– А если я храню данные в каком-либо сервисе и его взломали – что мне делать? И кто несет ответственность за потерю?

– Вопрос об ответственности зависит от причин и обстоятельств инцидента. Необходимо различать компрометацию инфраструктуры оператора сервиса и получение доступа к отдельной учетной записи, например в результате подбора пароля. Однако автоматически возлагать ответственность только на оператора или только на пользователя было бы некорректно, каждый случай требует отдельного рассмотрения.

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«Найти баланс между безопасностью и пользой ИИ для бизнеса»

– Хотелось бы спросить еще по поводу нейросетей: как изменились киберугрозы и методы защиты с их развитием? Насколько сейчас совершенно законодательство в сфере кибербезопасности? Есть ли какие-то моменты, которые нужно усовершенствовать?

– В этом году нейросети активно используют и атакующие, и защитники. ИИ ускоряет поиск уязвимостей, разработку эксплойтов и проведение атак. В средствах защиты он помогает анализировать большие объемы данных, выявлять подозрительную активность и автоматизировать работу аналитиков. По сути, идет гонка вооружений.

Одновременно компании внедряют корпоративные LLM и ИИ-агентов, которые сами нуждаются в защите. Для этого мы развиваем Innostage AIDR – шлюз безопасности, который помогает контролировать взаимодействие пользователей и приложений с языковыми моделями на этапе эксплуатации. Его задача – снижать риски манипуляций через запросы, раскрытия персональных данных и утечек рабочей информации при использовании ИИ.

Регулирование ИИ в России продолжает формироваться. Вступивший в силу в марте приказ ФСТЭК №117 прямо предусматривает защиту ИИ-систем в государственных информационных системах. В августе регулятор вынес на обсуждение поправки о контроле доступа к моделям и фильтрации входных и выходных данных. Пока это проект, но мы учитываем предложенные требования при развитии AIDR.

Главная задача – найти баланс между безопасностью и пользой ИИ для бизнеса. Недооценка рисков создает угрозы, а чрезмерные ограничения мешают использовать возможности технологии.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Начинаем знакомить ребят с кибербезопасностью еще в школе»

– Наверняка в отрасли наблюдается дефицит кадров. Как молодых специалистов привлекают в профессию? Какими навыками должен обладать специалист по кибербезопасности?

– Для привлечения молодых специалистов важно показывать, какие задачи они будут решать и как их работа влияет на деятельность компании. Кибербезопасность – широкая область: можно искать уязвимости, расследовать атаки, проектировать защиту или восстанавливать сервисы после инцидентов. Но интерес к профессии необходимо подкреплять практикой – реальными задачами и поддержкой опытных коллег.

В Innostage мы начинаем знакомить ребят с кибербезопасностью еще в школе. Наши эксперты разработали курс «Основы личной кибербезопасности», одобренный Министерством образования и науки Татарстана. Его материалы получили уже более 1700 школ республики. Также мы приглашаем школьников и студентов в офис, чтобы показать работу специалистов и ответить на вопросы о профессии.

Студентам мы даем возможность участвовать в защите реальной инфраструктуры. В Межвузовском SOC они под руководством наставников занимаются мониторингом угроз и защитой систем собственных университетов. Студенты могут самостоятельно обрабатывать порядка 25 тысяч событий информационной безопасности, получая серьезный практический опыт еще во время учебы.

Еще один наш проект – Всероссийская студенческая кибербитва, которая ежегодно объединяет команды со всей страны. На Киберполигоне Innostage участники учатся находить уязвимости, проводить атаки и расследовать инциденты. Так мы помогаем молодым людям пройти путь от знакомства с профессией до решения задач, близких к реальной работе.

Что касается навыков, я бы выделил умение разбираться в незнакомой ситуации, проверять свои предположения и объяснять выводы другим. В кибербезопасности необходимо постоянно учиться, взаимодействовать с коллегами и принимать решения при неполной информации. А конкретные технические компетенции зависят от выбранной специализации.