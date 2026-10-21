Путин обсудит с Уиткоффом возможную встречу с Трампом в Китае

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен обсудить со спецпосланником Президента США Стивом Уиткоффом возможность встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Китае. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры проходят в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. С российской стороны во встрече участвуют помощник Президента РФ Юрий Ушаков и специальный представитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Путин сообщил Уиткоффу, что среди тем для обсуждения будет возможная встреча с Трампом в КНР. Российский лидер также попросил спецпосланника передать президенту США искреннюю благодарность за его усилия по урегулированию украинского кризиса.

В понедельник Трамп заявил о готовности провести трехстороннюю встречу с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в интервью газете The Wall Street Journal отметил, что Москва, Вашингтон и Пекин признают возможность проведения такой встречи.

Во вторник заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Россия, США и Китай заинтересованы в проведении трехсторонней встречи на высшем уровне, однако окончательных договоренностей о ее проведении пока нет.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее также заявил, что возможность встречи лидеров на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обсуждается, но окончательные планы еще не согласованы.

Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.