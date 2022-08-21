Слуцкий – о победе «Рубина» над «Волгой»: «Мы понимали, что будет тяжелая игра»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над ульяновской «Волгой» со счетом 2:1 в матче шестого тура Первой лиги.

«Мы понимали, что будет тяжелая игра. Смотрели все игры «Волги», и «Волга» дома играла с большим преимуществом почти все поединки, но, к сожалению для «Волги», неудачно складывался результат. Несмотря на быстрый гол, мы еще в поисках вариантов и оптимального состава, и оптимального сочетания игроков», – заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, наставник казанцев поблагодарил болельщиков «Рубина» за поддержку в гостевом матче.

«Наши болельщики, я могу каждую пресс-конференцию начинать, заканчивать, в середине вставлять… Концовку мы смогли додавить из-за наших болельщиков. И в Нижнекамск был выезд, и сегодня. Я понимаю, что это территориально удобно, но в любом случае потратить целый день – огромное спасибо. Мы столько должны, не знаю, сможем ли когда-нибудь отдать», – подытожил Слуцкий.

Напомним, после шести туров «Рубин» с 11 очками временно занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» из Набережных Челнов подопечные Слуцкого отстают на 1 балл.

В седьмом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет дома против челнинского «КАМАЗа». Игра состоится 28 августа в 13:30 по московскому времени.

«Волга» (Ульяновск) – «Рубин» (Казань) 1:2 (1:1, 0:1)