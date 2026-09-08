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Общество 8 сентября 2026 02:15

Бородин предложил изымать имущество у иноагентов и направлять на нужды СВО

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Иностранные агенты, которые дискредитируют Вооруженные силы России, должны нести ответственность в соответствии с законом, а их имущество следует направлять на нужды специальной военной операции и поддержку семей ее участников. Такое мнение в беседе с RT высказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

С 1 сентября вступил в силу закон, предусматривающий возможность ареста имущества релокантов, находящихся за границей и нарушающих российское законодательство. В числе оснований для такой меры – распространение недостоверной информации и дискредитация российской армии.

Бородин считает, что средства от изъятого имущества можно использовать для поддержки военнослужащих и их близких.

«У нас есть много командиров, героев России. Заслуженные участники СВО, которые заслуживают внимания. И я считаю, что вот именно эти деньги должны пойти на покупку недвижимости, на какие-то поощрения, на членов их семей, на реабилитацию», – заявил Бородин.

#иноагент
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