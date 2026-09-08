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На главную ТИ-Спорт 8 сентября 2026 00:44

Вуячич рассказал, как восстанавливается после перелома ребра

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Вуячич рассказал, как восстанавливается после перелома ребра
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» дома сыграл вничью с «Ахматом» – 1:1. Одним из тех, кто не смог помочь команде в этом матче стал Игор Вуячич – он восстанавливается после перелома ребра. При этом ему вручили памятную награду в честь 100 матчей за «Рубин».

После встречи с грозненским клубом, Игор пообщался с журналистами:

– Это достижение - большая честь для меня. 100 игр за такой великий клуб, как «Рубин». И продолжаем двигаться дальше.

– Как твое самочувствие сейчас, как ребро?

– Стало получше. Я тренировался с командой. Но еще не готов на 100 процентов. Посмотрим, какое будет состояние в следующие дни.

– Как оценишь игру команды в этом матче?

– В первом тайме очень хорошо. Почему так начали второй тайм, непонятно. И надо сказать, что «Ахмат» провел отличный второй тайм – у них отличные футболисты. большое индивидуальное качество. Ничего, идем дальше, готовимся к ЦСКА. Надо выиграть.

– Как команда отреагировала на историю с Олейниковым?

– Я не могу комментировать это.

– Без Даку команда научилась играть?

– Согласен, когда он уехал, было очень сложно играть без него. Но сейчас стало лучше. Посмотрим, что будет дальше, – сказал Вуячич журналистам.

Следующий матч казанский «Рубин» проведет на выезде 12 сентября против ЦСКА.

#футбольный клуб рубин
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