ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Валиевой на решения по ее дисквалификации

Камила Валиева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой на решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу о нарушении ею антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

В частности, спортсменка настаивает, что CAS не учел в достаточной степени ее статус «защищенного» лица, предусмотренный Всемирным антидопинговым кодексом, и оставил в силе санкцию, на ее взгляд, явно не соразмерную ее возрасту, чем нарушил статью 6 Европейской конвенции по правам человека («Право на справедливое судебное разбирательство»).

Кроме того, по мнению Валиевой, Спортивный арбитражный суд публикацией оспариваемого решения и многочисленных связанных с ним пресс-релизов нарушил конфиденциальность как самого разбирательства, так и его результатов. В результате, утверждает она, CAS допустил нарушение статьи 8 Конвенции («Право на уважение частной и семейной жизни»). К тому же спортсменка уверена, что наложенные на нее ограничения оказались настолько суровыми, что продолжение ее многообещающей карьеры стало крайне маловероятным.

Помимо этого, фигуристка утверждает, что оказалась лишена возможности использовать эффективное средство правовой защиты из-за ограниченных полномочий Федерального суда Швейцарии в соответствии со статьей 190 закона конфедерации «О международном частном праве». В результате, по ее оценке, оказалась нарушена статья 13 Конвенции («Право на эффективное средство правовой защиты»).

Отдельная жалоба Валиевой связана как раз с решением Федерального суда Швейцарии, в октябре 2025 года не удовлетворившем ее ходатайство об отмене или пересмотре решения CAS. Она ссылалась на статью 190a закона «О международном частном праве», утверждая, что исследование бывшего директора Лозаннской антидопинговой лаборатории Марсьяля Сожи могло подтвердить версию ее защиты, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скрывала его. Однако суд постановил, что сам по себе факт сокрытия стороной существования доказательств не может быть достаточным основанием для отмены принятого решения. В этом вердикте спортсменка усмотрела нарушение ее прав, гарантированных статьей 6 Конвенции.

Камила Валиева – чемпионка мира среди юниоров 2020 года, многократный призер чемпионата России, победительница Кубка России и участница зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал ее за употребление запрещенного препарата триметазидина, удовлетворив требование WADA о четырехлетнем отстранении (начиная с 25 декабря 2021 года). В результате она лишилась золотых медалей Олимпиады, чемпионатов Европы и России.

После завершения срока дисквалификации Валиева возобновила карьеру. Она получила нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU), но затем он был отозван.