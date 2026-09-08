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На главную ТИ-Спорт 8 сентября 2026 00:54

Юкич прокомментировал слухи о возможном уходе из «Рубина»

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Юкич прокомментировал слухи о возможном уходе из «Рубина»
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник казанского «Рубина» Александар Юкич сразу после ничьей с «Ахматом», ответил на вопросы журналистов.

В частности, отреагировал на слухи о своем возможном уходе из казанской команды:

«Я не знаю о чем вы, если честно. Где это пишут? В телеграм-каналах? Я ничего по этому поводу не знаю», – сказал Юкич журналистам.

Подчеркнем, что в этом сезоне игрок провел пять матчей в чемпионате, в которых забил один мяч и не отметился результативными передачами.

#футбольный клуб рубин
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