Юкич прокомментировал слухи о возможном уходе из «Рубина»

Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник казанского «Рубина» Александар Юкич сразу после ничьей с «Ахматом», ответил на вопросы журналистов.



В частности, отреагировал на слухи о своем возможном уходе из казанской команды:

«Я не знаю о чем вы, если честно. Где это пишут? В телеграм-каналах? Я ничего по этому поводу не знаю», – сказал Юкич журналистам.

Подчеркнем, что в этом сезоне игрок провел пять матчей в чемпионате, в которых забил один мяч и не отметился результативными передачами.