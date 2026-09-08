Охотовед Латыш напомнил об оптимальном способе ловли щуки осенью

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Осенью щуки прячутся под корягами у берега, из-за чего поймать их на искусственную приманку часто невозможно. Об оптимальном способе ловли в это время года – на живца – напомнил эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1».

«Сначала ты ловишь мелкую рыбку: верхоплавку, плотву или уклейку. А потом забрасываешь этого живца в места, где предполагаешь, что стоит щука», – подчеркнул охотовед, уточнив, что такую приманку можно «забросить под любой кустик, куда блесну просто невозможно кинуть».

При этом Латыш заметил, что подобная рыбалка выглядит очень эффектно: живец плавает, топя поплавок, а хищная рыба клюет.

Однако, добавил специалист, удовольствие от такой рыбалки не исчерпывается зрелищностью. «У нас в водоемах щука бывает и по 3, и по 5 килограммов, и больше», – пояснил он.

Ранее Евгений Латыш рассказал, где осенью искать щуку и как ее поймать.