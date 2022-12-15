«Ростелеком» с использованием CitySoft продолжит мониторинг благоустройства в Казани

«Ростелеком» и Управление информационных технологий и связи города Казани заключили новый контракт на использование модернизированной версии программно-аппаратного комплекса (ПАК) CitySoft. Цифровое решение для контроля широкого спектра работ, связанных с благоустройством и состоянием дорожной инфраструктуры, уже доказало свою эффективность в решении задач городского хозяйства.

Цифровой сервис в автоматическом режиме определяет потребность в уборке дорог от снега и наледи, фиксирует проезды уборочной техники и качество проведенных работ. CitySoft также отслеживает акты вандализма (порча тротуаров, защитных ограждений), отсутствие дорожной разметки, проблемы с уличным освещением, возникновение препятствий для работы городских служб и другие факторы, влияющие на безопасность участников дорожного движения. Работа сервиса положительно сказалась на чистоте и безопасности казанских дорог.

ПАК CitySoft разработан экспертами компании «Автодория». В процессе эксплуатации системы они усовершенствовали и расширили функционал комплекса. Для сбора первичных данных, которые стекаются в центр управления комплексом, мобильные устройства с видеокамерами размещаются на общественном и специальном транспорте. Таким образом обеспечивается максимальный охват наиболее значимых дорожных магистралей города и регулярный сбор данных с минимальными промежутками времени.

«В регионах Поволжья есть потенциал для развития интернета вещей (IoT). На нашей цифровой инфраструктуре работают десятки современных сервисов, обеспечивающих безопасность городов. В дата-центрах „Ростелекома“ хранятся значительные объемы информации, обрабатывается огромный массив данных, мы обеспечиваем связность компонентов различных систем и решаем вопросы кибербезопасности. Опыт Казани показателен: со стороны властей наметилась тенденция принятия управленческих решений на основе аналитических данных. Мы готовы следовать этому тренду — в сотрудничестве с регионами развивать решения на основе технологий искусственного интеллекта», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

ПАО «Ростелеком» крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших российских онлайн-кинотеатров.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг. Реклама. ПАО «Ростелеком»