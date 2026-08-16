Россиянин Самусенко стал третьим на дистанции 100 м на спине на ЧЕ

Изображение выполняет иллюстративную функцию

Фото: © «Татар-информ»

Российский пловец Павел Самусенко стал третьим в финале дистанции 100 метров на спине на чемпионате Европы 2026 года по водным видам спорта, который проходит в Париже.

На преодоление дистанции у Самусенко ушло 52,57 секунды. Он на 0,30 секунды отстал от победителя – грека Апостолоса Христу, который показал время 52,27 секунды.

Одну секунду уступил обладателю золотой медали олимпийский чемпион – итальянец Томас Чеккон с результатом 52,28 секунды.

На четвертой позиции расположился француз Иоанн Ндойе-Бруар с 52,71 секунды. А еще один россиянин, Георгий Яковлев, показал лишь пятый результат – 52,73 секунды, хотя в финал он отобрался с лучшим временем, опередив нынешних медалистов.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции Париже, он начался 31 июля и завершится сегодня, 16 августа. Российские пловцы выступают на турнире в нейтральном статусе.