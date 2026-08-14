«Меня вдохновляет дух открытий»: как любовь к химии стала делом жизни

Еще в школе Регина Федорова могла подолгу наблюдать за реакциями в колбе. Тогда химия была для нее увлекательным миром опытов и загадок. Сегодня она работает химиком центральной заводской лаборатории казанского предприятия СИБУРа, где от точности исследований зависит качество продукции. Как увлечение стало делом жизни – в нашем материале.





От школьных опытов к настоящему производству

«Химия давала мгновенный, осязаемый результат там, где другие науки оставались абстрактными. В какой-то момент я поняла, что химия объясняет все вокруг. Почему ржавеет железо, скисает молоко, горит дерево, работают лекарства или поднимается тесто», – рассказывает Регина Федорова.

Интерес к химии появился у нее еще в детстве, а окончательно определиться с профессией помог школьный учитель. Он демонстрировал ученикам на уроках зрелищные опыты и сумел заразить юную Регину своим энтузиазмом.

«Наверное, именно тогда я поняла, что хочу связать с химией свою жизнь», – говорит девушка.

Первые шаги в профессии Регина сделала в нефтехимическом колледже имени Лушникова. Во время учебы проходила практику на «Казаньоргсинтезе», а после окончания колледжа пришла работать сюда.

Первый рабочий день на заводе Регина описывает как «калейдоскоп чувств». «Я очень волновалась и боялась не справиться, но в то же время была сильно воодушевлена. Этот день стал отправной точкой в моей карьере, появился фундамент для будущих достижений и открылись двери в мою мечту», – вспоминает она.

Регина признается: одной теории оказалось недостаточно. Необходимо понимать, как устроено реальное производство, знать основы работы оборудования и уметь действовать в различных ситуациях. «Нужно все попробовать на практике, прочувствовать», – считает героиня материала.

Разобраться в тонкостях профессии Регине помогли наставники – старшие химики. Они познакомили ее с оборудованием, коллективом и правилами безопасности. Девушка до сих пор вспоминает один из советов, который получила в первые годы работы: «Дороже безопасности на промышленном предприятии нет ничего. Будь уверена в своих действиях, соблюдай инструкции и делай все последовательно».

Сейчас Регина сама тот человек, к которому идут за советом менее опытные сотрудники. «Равняясь на старших коллег, я тоже всегда хотела обучать младших. Для меня это гордость – передавать свои знания, делиться, а главное – получать отдачу», – говорит она.

«Здесь важен каждый сотрудник»

За годы «Казаньоргсинтез» стал для Регины больше, чем просто местом работы. «Наш коллектив – настоящая команда профессионалов, здесь важен каждый сотрудник. У нас особая атмосфера доверия, поддержки и уважения. Каждая успешно решенная задача или внедренное улучшение – результат общего труда и совместных усилий коллектива», – делится она.

Профессионально росла и менялась не только Регина, преобразился и завод. «Раньше на предприятии работали 28 отдельных производственных лабораторий, теперь они объединены в одном корпусе центральной заводской лаборатории. Это позволяет контролировать качество на всех этапах производственного цикла, повышать эффективность взаимодействия сотрудников и оптимизировать процессы», – поясняет химик.

Есть здесь и свой необычный помощник – «Экобот Лаборант». Экобот самостоятельно перемещается по территории предприятия и собирает данные о состоянии атмосферного воздуха в постоянном режиме.

«Иногда кажется, что это уже совсем другая химическая промышленность. Сегодня более 90% производственных процессов автоматизировано. Операторы могут следить за состоянием промышленных объектов в режиме реального времени, не покидая рабочего места», – рассказывает Регина.

«Я вдохновила своих детей и племянников учиться химии»

Недавно Регина Федорова сама стала человеком, который вдохновляет людей выбирать профессиональный путь. В конце мая ее фотография появилась на казанских билбордах – так СИБУР поздравил своих сотрудников с Днем химика. Сначала девушка даже не поверила, что увидела на улицах города себя.

«Друзья, коллеги и соседи присылали фотографии билбордов с моим участием. Все мне писали теплые слова, от которых я даже прослезилась», – вспоминает девушка. Но самой большой гордостью стало то, что ее история вдохновила детей и племянников изучать химию.

«Главное, что я мотивировала свою молодежь. Теперь они хотят продолжить мой профессиональный путь», – улыбается Регина.

Сама Федорова продолжает строить профессиональные планы. Она мечтает участвовать в масштабных проектах, которые будут развивать химическую промышленность страны и укреплять ее позицию на мировом рынке.

На вопрос, чем больше всего гордится, Регина отвечает без лишнего пафоса: «Горжусь тем, что такая хрупкая девушка, как я, каждый день выполняет такие важные исследования для большого предприятия».

За этой внешней хрупкостью – большая ответственность. От работы лаборатории зависит качество продукции, которая затем используется в строительстве, медицине, автомобильной промышленности, сельском хозяйстве и других сферах.

«Выбор профессии химика – это инвестиция в будущее»

«Моя профессия требует постоянного обучения, поэтому работа никогда не позволяет скучать. А еще я постоянно раскрываю в себе новые таланты и нарабатываю навыки», – рассказывает Регина.

По ее мнению, сегодня химику недостаточно просто хорошо знать предмет. В профессии важны ответственность, практические навыки, готовность постоянно учиться, соблюдать требования безопасности и заботиться об окружающей среде.

«Выбор профессии химика – это инвестиция в будущее. Работа на крупном, стабильном и постоянно развивающемся предприятии позволяет максимально реализовать свой потенциал и оставаться востребованным специалистом», – уверена Регина.

Фотографии предоставлены пресс-службой казанского предприятия СИБУРа