Более 16 тыс. человек участвовали в походах «Время открытий»

Более 16 тыс. человек по всей России уже приняли участие в серии походов «Время открытий» в 2026 году. Турпоходы приурочены к государственным праздникам и памятным датам, каждый желающий может отправиться в путешествие с помощью рекомендаций программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие», сообщают организаторы.

Согласно полученной информации, в этом году походы приурочены к 11 датам, включая День России, День семьи, любви и верности, День Государственного флага, День народного единства и другие. Каждый поход имеет программу, посвященную конкретному событию. Участники не просто проходят маршрут, но и участвуют в тематических активностях, открывая для себя историю и культуру России.

Походы также проходят в Татарстане. 14 августа состоится поход ко Дню флага в Верхнеуслонском районе – от горы Соколка до Набережных Моркваш. Участники познакомятся с памятниками природы и историческими местами Гражданской войны. 18 августа пройдет поход в Пестречинском районе, приуроченный ко Дню географа и Дню флага, где научат завязывать узлы и расскажут о видах костров.

Для участия в походах нужно зайти на сайт, нажать «Принять участие» и зарегистрироваться, выбрав дату. Походы доступны как новичкам, так и опытным туристам. Также можно собрать команду и отправиться в модельный поход, участвуя во Всероссийском конкурсе «С рюкзаком за спиной». Конкурс продлится до ноября.

Серия турпоходов «Время открытий» и проект «С рюкзаком за спиной» проходят в рамках всероссийского проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие» программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и Движения Первых, реализуемых по нацпроекту «Молодежь и дети».