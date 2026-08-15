Мальдонадо рассказал, как относится к критике в свой адрес

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в четвертом туре РПЛ – 1:1. После матча в разговоре с журналистами итог подвел защитник Дениль Мальдонадо:

– Получился тяжелый матч. Команда полностью выложилась. Мы знаем, что «Ростов» отличается высокой интенсивностью, поэтому наша задача была, как минимум, не уступить или превзойти соперника по этим компонентам. Я думаю, нам это удалось сделать: мы превзошли соперника по этим компонентам во втором тайме. Мы нагнетали и уже «Ростов» находился в своей штрафной площади.

– Появилась критика в ваш адрес – что вы плохо справляетесь со своими обязанностями. Справляетесь ли вы с ней?

– Моя задача – помогать команде. Я знаю, что ошибки возможны и они могут происходить, но я стараюсь выкладываться полностью, чтобы выполнять свою функцию и работать на благо команды, – сказал Мальдонадо журналистам.

Следующий матч клуб из столицы Татарстана проведет в Кубке России. 19 августа в Казань приедет московский «Спартак».