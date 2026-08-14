«Все звезды приедут в наш город»: Казань готовится к приему «Новой волны»

Через пять дней Казань во второй раз примет международный фестиваль популярной музыки «Новая волна». Подготовка к этому событию идет полным ходом. Возле «Ак Барс Арены» возводят зал New Wave Hall, где пройдут конкурсная программа и концерты звезд эстрады. Конкурсанты ежедневно заняты репетициями. На одной из них сегодня побывала пресса.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда представляешь свой родной край – это огромная ответственность»

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2026» пройдет в Казани с 20 по 26 августа. В этом году мероприятие продлится на один день дольше. Если в конкурсной программе прошлого года участвовали 13 финалистов из шести стран, то в этом году 12 финалистов представляют четыре страны: Россию, Армению, Беларусь и Казахстан.

Примечательно, что в этом году в финал конкурса прошел представитель Татарстана – 28-летний Игнат Изотов, который профессионально занимается музыкой с 12 лет. «Когда представляешь свой родной край, Россию – это огромная ответственность, особенно когда делаешь это дома. Я безумно волнуюсь, но готовлюсь. Я уже чувствую поддержку татарстанцев, потому что мне звонят, пишут и желают удачи. Думаю, что все будет хорошо», – рассказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По мнению Изотова, каждый из финалистов «Новой волны» достоин победы. «Все конкурсанты – сильные. Конечно, каждый рассчитывает на победу. Будем делать всё, что умеем, покажем на 100% нашу подготовку. Мы сделаем всё возможное», – заявил он, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

Подготовкой финалистов занимаются режиссер конкурса Александр Ревзин и музыкальный продюсер Анастасия Мухина. Как отметил Изотов, репетициям Ревзин отдает очень много сил, прорабатывая с каждым участником его номер по несколько раз.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нам будет что показать. Для меня новое в подготовке – концертные костюмы. Они очень необычные, интересные. Мы пришли на конкурс скромные, зажатые, а тут нас приодели, мы просто преобразились. То есть будет еще и показ мод», – сообщил Изотов.

В первый конкурсный день финалисты исполнят песни Олега Газманова

Участники фестиваля прибыли в Казань 8 августа. И уже 9 августа у финалистов начались репетиции. Помимо Игната Изотова в конкурсной программе также участвуют Милана Пономаренко (Россия), Ника Терентьева (Россия), Аркадий Евтушенко (Россия), Артем Миньков (Россия), TROFIM GRANN (Россия), Лист (Россия), ISTOKIYA (Россия), Анастасия Иванова (Россия), Амре (Казахстан), София Рустамова (Беларусь), Флора Бичахчян (Армения).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Анастасии Ивановой из Санкт-Петербурга всего 16 лет. Но еще год назад, несмотря на юный возраст, она смогла покорить жюри седьмого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!». Выдержав невероятную конкуренцию в этом шоу, она заняла второе место. На одно из ее выступлений эмоционально отреагировал лидер сотни – певец Сергей Лазарев. Артист не смог сдержать слез и назвал девушку «поцелованной Богом».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Несколько раз участвовала в шоу «Ну-ка, все вместе!» и Флора Бичахчян. В шестом сезоне она прошла в финал, но не попала в суперфинал.

Во время сегодняшней репетиции участники исполнили для журналистов фрагменты песен первого конкурсного дня. Как пояснил Ревзин, в июле народному артисту России Олегу Газманову исполнилось 75 лет, поэтому в первый конкурсный день участники представят песни из его репертуара.

Так, например, Игнат Изотов исполнит песню «Моя любовь». «Я в душе лирический исполнитель, композитор. И эта песня мне очень близка», – отметил он.

«Для «Новой волны» Казань – это то место, где она себя чувствует правильно»

Репетицию конкурсантов «Новой волны» в отеле «Мираж» сегодня посетил мэр Казани Ильсур Метшин. «Мы объезжаем площадки фестиваля. Приехали сюда узнать, как принимает Казань. Пока [принимает] холодом (в Казани сегодня плюс 12 градусов, – прим. Т-и)», – пошутил он, приветствуя участников.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы пытаемся наладить атмосферу – немного подогреваем», – тут же ответил Ревзин.

«Мы рады вас приветствовать. Надеемся, что даже погоду вы растопите своим талантом. В прошлом году праздник прошел великолепно. На волне прошлогоднего фестиваля в этом году ажиотаж к нему невероятный. Вы нам в Казань привезли праздник. Пусть и вам Казань запомнится не только «Новой волной», но и нашим гостеприимством. Проигравших среди финалистов не бывает», – продолжил Метшин.

Ревзин добавил, что от Казани все в восторге. «Казань и праздник очень совместимы и органичны. Для «Новой волны» Казань – это то место, где она себя чувствует правильно. Нам здесь очень нравится», – заявил режиссер.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Метшин ответил, что в столице Татарстана всегда рады гостям. «Новая волна» – такой хороший, красивый магнит. И поется у нас тоже по-другому», – подчеркнул он.

«Учли все пожелания, которые были у артистов, у организаторов»

После репетиции Метшин отправился к «Ак Барс Арене», на площадке которой возводят концертный зал New Wave Hall.

«Подготовительную работу с командой Игоря Крутого мы начали заблаговременно. Тем не менее у нас еще много работы. Но все идет по графику. Наш главный девиз – нет мелочей. Мы учли все пожелания, которые были у артистов, у организаторов. Внимательно выслушали обратную связь от наших гостей, казанцев, которые были на концертах в прошлом году», – рассказал мэр Казани журналистам.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам Метшина, более 95% билетов на концерты «Новой волны» уже проданы. «Кроме Казани здесь будут представлены Москва, Санкт-Петербург, все Поволжье, Урал, Краснодарский край, Дальний Восток», – отметил он.

Градоначальник подчеркнул, что Казань в очередной раз станет культурной столицей, «центром эстрадной музыки». «Все звезды эстрады, мэтры, молодые исполнители приедут в наш город. Безусловно, это большое культурное мероприятие. И то, что Казани дают возможность второй раз принимать «Новую волну», говорит о том, что мы прежде всего умеем проводить мероприятия такого уровня. Мы любим гостей и умеем их встречать», – заявил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Метшин также заметил, что благодаря такому событию с культурой многонациональной Казани смогут познакомиться жители других регионов России. «В прошлом году фестиваль с повтором посмотрели 17,5 млн зрителей. Это большая реклама нашего города. Не без помощи таких мероприятий в Казань приезжает более 5 млн туристов. Заполнены отели, рестораны, работают такси. Мы с нетерпением ждем гостей и говорим: «Добро пожаловать на «Новую волну», – сказал он.

«Мы хотим, чтобы у нас артисты выступали не только на основной сцене»

Завершить монтаж New Wave Hall планируется до 18 августа. На этот день здесь уже запланирована первая репетиция, сообщил журналистам директор «Новой волны» Александр Румянцев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В этом году есть небольшие новшества. Красная дорожка будет под навесом. Мы и сами понимали, что очень некомфортно артистам, а также журналистам брать интервью, особенно если начинается дождь. Мы несколько усилили правую сцену, которая в прошлом году у нас была с фонтаном. Мы ее чуть больше осветили, там будет очень много спецэффектов. Это будет красиво. С правой стороны также будет продолжение с мостом на сцену. Мы хотим, чтобы у нас артисты выступали не только на основной сцене, но и как-то вынести «Новую волну» за пределы сцены», – рассказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Румянцев добавил, что оформление сцены также несколько изменилось.

Торжественная церемония открытия конкурса «Новая волна – 2026» состоится 20 августа.