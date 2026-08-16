Минобороны: 822 вражеских БПЛА уничтожены в небе над Россией минувшей ночью

822 вражеских беспилотника были уничтожены в небе над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 15 августа до 8.00 мск 16 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 822 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.