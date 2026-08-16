news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 16 августа 2026 10:08

Минобороны: 822 вражеских БПЛА уничтожены в небе над Россией минувшей ночью

Читайте нас в
Телеграм

822 вражеских беспилотника были уничтожены в небе над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 15 августа до 8.00 мск 16 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 822 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Повторяя Одиссея и Девятаева: 30 лет невероятному побегу наших летчиков из плена

Повторяя Одиссея и Девятаева: 30 лет невероятному побегу наших летчиков из плена

15 августа 2026
Фундамент для поколений: СИБУР начал строить флагманскую школу в Нижнекамске

Фундамент для поколений: СИБУР начал строить флагманскую школу в Нижнекамске

15 августа 2026
Новости партнеров