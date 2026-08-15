Российские синхронистки выиграли золото юниорского ЧМ в акробатической программе

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Российские синхронистки завоевали золотые медали в акробатической программе на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию, которое проходит в Будапеште. Об этом сообщает ТАСС.

За свое выступление российская команда получила 232,2147 балла. Второе место заняли спортсменки из Казахстана с результатом 203,0926 балла. Бронзовые медали достались представительницам Белоруссии, набравшим 200,9777 балла.

Это золото стало для российских спортсменов шестым на турнире в Будапеште.

Ранее в субботу россиянки также завоевали бронзовые медали в соревнованиях дуэтов в произвольной программе.

Российские спортсмены выступают на юниорском первенстве мира с национальным флагом и гимном.

Соревнования в Будапеште завершатся 16 августа.