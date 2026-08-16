Журналисты из Китая посетили музей Ленина и ЦУМ в Казани

В столицу Татарстана прибыли журналисты из КНР для участия в IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Сегодня для них организовали культурную программу, первым пунктом которой стал музей Ленина. Гостям рассказали о казанском периоде жизни революционера и о его отношениях с семьей.

«Раньше я уже бывал в Казани, но в этом музее – в первый раз. Мне здесь очень понравилось. В Китае очень почитают и уважают Владимира Ленина. Мы увидели много интересного, например, на кухне расположена коробка для хранения китайского чая. Это еще раз показывает, насколько тесны связи между нашими народами», – отметил в беседе с «Татар-информом» заместитель директора информационного агентства «Синьхуа» Ван Цзокуй.

Отдельно журналист обратил внимание на значение форума «РОСТКИ» для формирования бизнес-связей между Россией и Китаем. По его словам, это интересная площадка для предпринимателей из КНР.

Затем делегация китайских журналистов отправилась в Центр уникального мастерства (ЦУМ), где их познакомили с аутентичными ремеслами и показали необычные товары, которые производятся в Татарстане.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что за почти три года становления и накопления опыта привлекательность и влияние международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай» неуклонно растут. Раис РТ Рустам Минниханов поручил провести форум на высоком уровне. Мероприятие началось сегодня, 16 августа, и продлится до 19 августа. Подробнее о событии читайте в материале «РОСТКИ-2026»: от «китайского Google» до сычуаньской оперы и гонок на «драконах».