В Казани стартовали гонки на лодках-драконах в рамках форума «РОСТКИ»

Гонки на лодках «Дракон» в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

На озере Нижний Кабан у нового театра Камала в Казани проходят гонки на лодках-драконах в рамках Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». В соревнованиях участвуют 18 команд.

Заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко отметил, что мероприятие проводится в рамках форума «РОСТКИ», а Россию и Китай связывает долгая дружба и экономические отношения.

«Сегодня наши промышленные предприятия, предприятия наших Министерств, наших банков, наших торгующих организаций собрались здесь восемнадцать команд. Это пока начало. Очень сложно поместить команд больше, но более 200 участников сегодня на нашей гонке традиционной. Китай – очень древняя страна, и очень много большой культуры в ней. Наша гонка, наш маленький китайский сабантуй направлен на то, чтобы мы увидели, узнали про культуру древней страны, сблизились к ней, прикоснулись», – отметил Коробченко.

Он пожелал участникам удачи, напомнил о безопасности на воде и призвал не сталкиваться.

И. о. генерального консула Китая в Казани Цао Лунцюань поприветствовал участников и отметил, что гонки на лодках-драконах имеют в Китае более чем двухтысячелетнюю историю и символизируют дух единства и взаимопомощи.

«Олег Владимирович, дорогие друзья, прежде всего, позвольте мне от имени Генерального консульства Китая в Казани выразить искренние поздравления по случаю успешного проведения четвёртого фестиваля драконьих лодок», – сказал Цао Лунцюань.

Он пожелал командам проявить дружбу, спортивный стиль и показать высокие результаты.

Напомним, на берегу гостей ждут танец драконов, мастер-классы по цигун и тайцзицюань, китайская каллиграфия и роспись вееров, творческие занятия для детей, экспресс-урок китайского языка, музыка и танцы.

Также подробнее о международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай», который проходит в Казани с 16 по 19 августа читайте в материале «Татар-Информа» – «РОСТКИ-2026»: от «китайского Google» до сычуаньской оперы и гонок на «драконах».