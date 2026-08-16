Из-за массового ДТП на Горьковском шоссе в Казани образовалась огромная пробка

Жесткое массовое ДТП произошло сегодня на Горьковском шоссе на окраине Казани. Последствия происшествия попали на видео. На записи видна легковушка с серьезно поврежденной передней частью. Еще одно авто, по всей видимости, пострадавшее в результате ДТП, стоит возле тротуара, вокруг машины собралась толпа людей. Как рассказали в одном из городских интернет-сообществ, въезд в город практически полностью заблокирован.

На Горьковском шоссе образовалась огромная дорожная пробка.

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, авария случилась возле дома № 7 по Горьковскому шоссе, где расположен универсам «Верный». По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь со стороны улицы Восстания в направлении улицы Можайского, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Калина».

«Калина» ехала со стороны улицы Залесной в направлении улицы Болотникова. За ней двигался автомобиль Hyundai Getz, а за ним – Daewoo Gentra. После первого столкновения, в «Ладу» врезался Getz, после чего уже в Getz врезалась Daewoo.

В результате происшествия пострадал 25-летний водитель «Лады» и его 26-летний пассажир. Обоих пострадавших госпитализировали, они находятся в сознании.