Татарстанцы могут научится управлять деньгами, пройдя онлайн-курс Банка России

Изображение: пресс-служба Центробанка РФ

Жители Татарстана могут подключиться к бесплатному онлайн-курсу Банка России по финансовой грамотности «Практичные финансы: от знаний к действиям». Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

Занятия предназначены для взрослой аудитории. Чтобы пройти обучение, нужно зарегистрироваться на сайте проекта и пройти опрос.

Курс из девяти интерактивных модулей позволит не только изучить полезную информацию, но и сформировать важные финансовые привычки. На освоение каждого модуля уйдет от 10 до 40 минут. Проходить их можно в любом порядке и удобном темпе.

Изображение: пресс-служба Центробанка РФ

Образовательный курс основан на ситуациях из реальной жизни. Записавшиеся на него узнают, как превратить мечты в реальность при помощи планирования своего бюджета, как избежать неприятностей на рынке финансовых услуг, какие существуют надежные инструменты для формирования сбережений и как ими пользоваться.

Кроме того, проект поможет улучшить налоговую грамотность и объяснит, как заранее позаботиться о доходах на пенсии.

После прохождения курса каждый обучающийся получит сертификат в личном кабинете.