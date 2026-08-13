Татарстан лидирует по числу заявок на конкурс «Лучшая муниципальная практика»

Республика Татарстан вошла в тройку лидеров по числу поданных заявок на Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика», проводимый Минэкономразвития России. Всего на конкурс поступила 421 заявка, значительная часть приходится на Татарстан, Ульяновскую область и Краснодарский край, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

По полученной информации, в рамках республиканского этапа было подано 76 заявок по пяти номинациям: градостроительная политика, повышение эффективности управления территорией, бренд территории, укрепление межнационального мира и согласия, а также модернизация городского хозяйства через внедрение цифровых технологий.

По итогам республиканского этапа были определены 45 победителей, заявки которых направлены в федеральный оргкомитет на финальный этап конкурса. Среди них по двум номинациям Минэкономразвития – «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования» и «Повышение узнаваемости муниципального образования („бренд территории“)», курируемым Министерством экономики Республики Татарстан, – республиканский этап прошли 20 победителей. Из них 10 заявок приходятся на городские округа и городские поселения, а 10 – на сельские поселения Татарстана.

Согласно ведомству, конкурс проводится с 2017 года и направлен на выявление и распространение лучших муниципальных практик. Федеральный этап продлится до 15 октября. Общий призовой фонд в 2026 году составляет 1 млрд рублей. Победители в каждой номинации займут по 10 призовых мест с премиями от 3 до 50 млн рублей.

В 2025 году четыре муниципальных проекта из Татарстана заняли призовые места, получив гранты на 68 млн рублей.