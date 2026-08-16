В России право проживания по завещанию планируют обязать вносить в ЕГРН

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правительство России планирует обязать владельцев жилья вносить информацию о лицах, имеющих право проживать в нем на основании завещания, в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Необходимый проект поправок в Жилищный кодекс РФ предполагается внести в Государственную Думу в ноябре, сообщает ТАСС после ознакомления с соответствующим распоряжением Правительства.

Планируемое нововведение связано с завещательным отказом – механизмом, которым завещатель возлагает на наследника ту или иную обязанность, среди которых может оказаться и предоставление третьему лицу возможности безвозмездно жить на наследуемой жилплощади. При этом при продаже жилья покупатель может оказаться не осведомлен о наличии у кого-то еще, кроме собственника, права проживать в нем.

Новыми поправками в Жилищный кодекс РФ Правительство намерено установить, что право пользования жилым помещением по завещательному отказу, «подлежит государственной регистрации в качестве обременения такого жилого помещения в порядке, установленном законом о регистрации прав на недвижимое имущество».

Ранее Правительство уже внесло в Госдуму проект аналогичных изменений в Гражданский кодекс РФ. Кабинет рассчитывает, что новая норма вступит в силу уже с 1 января следующего, 2027 года.