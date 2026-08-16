Доля Татарстана составила 10% в общем товарообороте между Россией и Афганистаном

Фото: Российский деловой центр в Афганистане

По данным Российского делового центра в Афганистане, товарооборот между Россией и исламским Ээмиратом за первое полугодие 2026 года увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизился к 500 млн долларов. При этом доля Татарстана в объеме торговли составила 10%.

Согласно статистике, предоставленной афганской стороной, товарооборот между Россией и Афганистаном начал увеличиваться с 2021 года, но затем претерпел сильное снижение в 2024-м и ощутимое – в 2025-м. Он составлял:

в 2021 году – 86 млн долларов;

в 2022 году – 170 млн долларов;

в 2023 году – 1 млрд долларов;

в 2024 году – 500 млн долларов;

в 2025 году – 400 млн долларов;

в первом полугодии 2026 года – около 500 млн долларов.

Разница в данных между российской и афганской статистикой обусловлена тем, что заметная часть товаров из России поступает в Афганистан через третьи страны.

«Товарооборот с Россией вырос в основном благодаря экспорту продукции: нефтепродуктов, древесины, муки, пшеницы, подсолнечного масла и медикаментов. Доля этих товаров в общем товарообороте составляет более 90%. Из Афганистана в Россию импортируются сухофрукты, фрукты, овощи, минералы и лекарственные травы», – прокомментировал статистические данные руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.